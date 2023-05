Milan | Saelemaekers | «Dimentichiamo la Champions | oggi è una guerra»

... Magnan in porta, Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez in difesa, Tonali e Pobega a centrocampo,, Brahim Diaz e Origi a supporto dell'unica punta Rebic. Come arrivano Spezia e...Allenatore: Leonardo Semplici(4 - 2 - 3 - 1) : Maignan; Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Pobega;, Diaz, Rebic; Origi. Allenatore: Stefano Pioli.Saranno, Diaz e Rebic a supportare Divock Origi come unica punta, nell'intento di proseguire l'assalto alla zona Champions -attualmente 5° a - 2 proprio dall'Inter - . L'ottimo ...

Saelemaekers a Milan TV: "Oggi andremo in guerra, dimentichiamoci la Champions" Milan News

Sono ufficiali le formazioni della sfida tra Spezia e Milan in programma per oggi alle 18. Fuori Verde per Leonardo Semplici, mentre Pioli non dà fiducia a De Ketelaere neanche questa volta, con Brahi ...Le formazioni ufficiali di Spezia - Milan di Sabato 13 maggio 2023, gara valida per la trentacinquesima giornata di Serie A 2022-2023 ...