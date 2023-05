Milan | ritorno horror | 23 punti | 3 in più di Montella nel 2017 E lo Spezia non vinceva da 8 turni

(Di sabato 13 maggio 2023) Lononda otto partite e aveva mancato l’appuntamento con il gol in 10 delle 18 partite di Serie A. Eppure, la squadra di Leonardo Semplici riesce a dare lo scossone salvezza e ad agganciare l’Hellas Verona in quella che sulla carta era la gara più proibitiva di questo finale di stagione. Ilal Picco perde 2-0 e subisce uno stop pesante per la corsa Champions e per il morale in vista dell’euroderby di. Ilha raccolto 23nel girone didi questo campionato e per ritrovare un rendimento peggiore bisogna tornare al, quando la squadra disi fermò a quota 20. Pioli perde anche Krunic e Messias dopo Leao e Bennacer e rilancia Origi e Rebic titolari. La situazione non è ideale ...

PessimoI segnali per i milanisti, a tre giorni dal derby di, sono pessimi. Lo Spezia ha giocato a lungo alla pari e Pioli non ha convinto in nulla. Iloggi, come altre volte in ...Martedì i rossoneri hanno ildella semifinale di Champions contro l'Inter e all'andata hanno perso 2 - 0. Ilrischia di uscire dalla Champions e anche di perderla il prossimo anno. Una ...In Europa o in Italia , la storia non cambia: ilè lontanissimo dalla Champions. Dopo lo 0 - 2 con l' Inter, una montagna da scalare in vista deldi martedì a San Siro, arriva un altro tonfo pesantissimo: lo 0 - 2 del Picco . Lo Spezia ...

Inter-Milan, al ritorno altro record per San Siro: 12 milioni d’incasso La Gazzetta dello Sport

Anche Fabio Cannavaro parla della sfida di ritorno della semifinale di Champions tra Inter e Milan, propendendo per la vittoria nerazzurra A Sky Sport 24, l’ex campione del… Leggi ...I rossoneri cedono nella ripresa sotto i gol di Wisniewski ed Esposito. Diavolo lento, prevedibile, privo di fase offensiva e svagato in difesa. I liguri portano a casa tre punti vitali in chiave salv ...