Milan | Pioli | la sconfitta complica il futuro in campionato

#PioliOut Matteo Ciccarelli (@MatteoCiccarel1) May 13, 2023 Cheimbarazzante! #hai rotto il c...! Via subito il mister, Ballo Tourè, De Katelaere, Origi, Saelemaekers, Pobega, Gabbia, ...L'allenatore del, Stefano, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la netta sconfitta subita contro lo Spezia targato SempliciAltro passo falso, l'ennesimo di una stagione decisamente non all'altezza per ...Lo ha detto l'allenatore del, Stefano, dopo la sconfitta alla Spezia. "E' stata una partita equilibrata, noi abbiamo fatto un buon primo tempo, ma dopo il loro gol ci siamo disuniti. In ...

LA SPEZIA - Dopo il derby di Champions contro l'Inter, il Milan crolla 2-0 anche in campionato a La Spezia. Al triplice fischio dell'arbitro il tecnico rossonero Stefano Pioli e la squadra si sono rec ...Dopo il ko del Picco contro lo Spezia, tra pochi minuti dalla sala stampa dello stadio spezzino interverrà in conferenza Stefano Pioli, tecnico del Milan, che analizzerà ...