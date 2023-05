Milan | Pioli | «E’ il momento clou | non serve dare stimoli»

(Di sabato 13 maggio 2023) Stefano, allenatore del, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro lo Spezia: le sue dichiarazioni Stefanoha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Spezia. ORIGI – «Giocherà a sinistra con Rebic punta centrale. Le assenze ci sono ma la squadra è motivata per questa partita così importante per il campionato». STIMOLARE I GIOCATORI – «Nonstimolarli, è ildella stagione in cui decideremo le nostre sorti in campionato e in Champions League. Siamo molto motivati, saremo determinati e dobbiamo giocare come sappiamo». CONTINUA SUNEWS24

Sono state ufficializzate le formazioni di Spezia -che si affrontano alle 18 al Picco.fa un turnover moderato ma lancia Origi e Rebic in attacco. Al posto dell'infortunato Bennacer c'è Pobega in mediana con Tonali. Queste le formazioni ...... ilnon può sottovalutare la partita contro lo Spezia. Infatti, i rossoneri hanno bisogno di ... Alla viglia misterha dichiarato:" Sarà una partita pesante per il campionato e per la ......preoccupa l'ambiente, tifosi rossoneri in primis, riguarda una fragilità emotiva dimostrata a più riprese da De Ketelaere . Il classe 2001 non risulta una prima scelta di Mister. Il ...

Dopo la sconfitta arrivata mercoledì sera nella sfida d'andata della semifinale di Champions League contro l'Inter, il Milan è pronto a scendere in campo ...Oggi il Milan di Stefano Pioli, reduce dall'amara sconfitta nell'euroderby di mercoledì, affronterà lo Spezia. Per il Milan sarà importante vincere per ...