Milan KO a La Spezia | Pioli con tutta la squadra sotto la Curva!

(Di sabato 13 maggio 2023) Ilha perso 2-0 sul campo dello(vedi articolo).conlasono stati richiamati dalla curva rossonera presente al Picco RIMPROVERO ?sconfitto contro loe rimproverato dai propri supporter al Picco. Scena molto particolare che dimostra anche la crisi delladi. Una strigliata per il clamoroso KO contro la formazione di Semplici, coinvolta in piena lotta salvezza. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

20.04 Calcio: disfatta, 2 - 0Notte fonda per il: dopo la disfatta nel derby europeo con l'Inter: in casaarriva una sconfitta (2 - 0) gravissima in chiave corsa Champions; per i liguri tre ounti d'...Anzi, la punizione di Esposito ha regalato un finale sereno allo. PessimoI segnali per i milanisti, a tre giorni dal derby di ritorno, sono pessimi. Loha giocato a lungo alla ...Lobatte 2 - 0 ilnel secondo anticipo del sabato della 35/a giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Piccò della città ligure. A decidere il match le rete di Wisniewski al 75' ed ...

Spezia-Milan diretta 1-0: gol di Wisniewski Corriere della Sera

Lo Spezia batte il Milan e si avvicina al Lecce. Sembra passato un anno (e invece sono poche ore) dal 94' di Lazio-Lecce, di ieri sera, con i giallorossi in vantaggio (poi rimontati, 2-2) e vicini ...Vince lo Spezia che si rilancia nella corsa salvezza vincendo in casa al Picco contro il Milan. Dopo la sconfitta nell’Euroderby, il Milan stecca anche al Picco di La Spezia dove i padroni di casa si ...