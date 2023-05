Milan | dopo la sconfitta con lo Spezia | Pioli e squadra a rapporto sotto la curva

(Di sabato 13 maggio 2023) Non c’è pace per ilche ormai è entrato in una striscia negativissima di risultati. Ultimo, laarrivata in casa dello, per 2-0. Subitoil triplice fischio, mistere tutta la suasono andati aladei tifosi rossoneri, arrivati fino al Picco di La. Una “riunione” per caricare l’ambiente più che contestarlo, a poche ore dall’Euroderby che dovrà ribaltare la stagione dei rossoneri. SportFace.

Clamoroso tonfo deldi Pioli, cheaver perso l'andata della semifinale di Champions contro l'Inter cade anche in campionato con lo Spezia, vittorioso 2 - 0 al Picco con i gol di Wisniewski e Salvatore Esposito.Commenta per primoilè il turno dell'I nter : i nerazzurri,la vittoria sui cugini rossoneri nell'Euroderby d'andata, ospitano il Sassuolo contro cui serve fare punti per continuare la rincorsa al ...In Europa o in Italia , la storia non cambia: ilè lontanissimo dalla Champions.lo 0 - 2 con l' Inter, una montagna da scalare in vista del ritorno di martedì a San Siro, arriva un altro tonfo pesantissimo: lo 0 - 2 del Picco . Lo Spezia ...

Tegola Maignan, dopo Leao nuova ansia Milan Calcio mercato web

I cookie ci aiutano ad erogare servizi di qualità. Utilizzando i nostri servizi, l'utente accetta le nostre modalità d'uso dei cookie. Il punto dopo l'andata delle semifinali. Le gare di ritorno si di ...Il Milan ha messo gli occhi su Daichi Kamada, trequartista giapponese dell'Eintracht Francoforte che si libererà a parametro zero a luglio. Secondo Calciomercato.com, i rossoneri avrebbero un ...