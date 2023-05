(Di sabato 13 maggio 2023) Due sconfitte molto pesanti in pochi giorni. E così ilè finitoprocesso davanti aglirossoneri in trasferta a. Dopo il clamoroso tonfo in terra ligure che segue quello ...

Lo ha detto l'allenatore del, Stefano Pioli, dopo la sconfitta alla Spezia. 'È stata una partita equilibrata, noi abbiamo fatto un buon primo tempo, ma dopo il loro gol ci siamo disuniti. In ...Bastoni cancella Diaz: ildelin questa fotoDa quel momentomentale, totale. Sparisce ogni traccia di piano gara e si torna a vedere quelche contro le 4 idee ben radicate (e ben realizzate..) del gioco di Inzaghi, fa acqua da ...

Milan, crollo a Spezia: ultrà processano la squadra sotto la curva. Cosa è successo leggo.it

Due sconfitte molto pesanti in pochi giorni. E così il Milan è finito sotto processo davanti agli ultrà rossoneri in trasferta a Spezia. Dopo il clamoroso tonfo in terra ...Per la Champions si fa durissima. Discutibili le scelte di Pioli toglie che Theo Hernandez e Diaz nel secondo tempo per salvare le energie in vista del ritorno di semifinale di Champions ...