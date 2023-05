Milan con la testa all' Euroderby | crolla 2 - 0 a La Spezia | si complica la zona Champions

(Di sabato 13 maggio 2023) Considerazione banale: quella, per Semplici, è una finale diPROMO FLASH: segui il cammino delle squadre italiane in Europa con il quotidiano Gazzetta in formato digitale e G+ solo oggi a 4,...

20.04 Calcio: disfatta, 2 - 0 Spezia Notte fonda per il: dopo la disfatta nel derby europeol'Inter: in casa Spezia arriva una sconfitta (2 - 0) gravissima in chiave corsa Champions; per i liguri tre ounti d'oro in ottica salvezza.bene in ...Chi si aspettava una reazione delè rimasto deluso. Pioli aveva già mandato in campo De Ketelaere, Giroud e Adli eloro se l'è giocata. Al netto di qualche tentativo di Adli, si è visto ...Lo Spezia batte 2 - 0 ilnel secondo anticipo del sabato della 35/a giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Piccò ... In classifica i rossoneri restano fermi al 5° posto61 punti, mentre i ...

Milan su Kamada: Massara sfida il Napoli, cifre e dettagli Calciomercato.com

(Adnkronos) - Lo Spezia batte 2-0 il Milan nel secondo anticipo del sabato della 35/a giornata ... In classifica i rossoneri restano fermi al 5° posto con 61 punti, mentre i bianconeri agganciano al ...La Spezia, 13 mag. - (Adnkronos) – Dopo la sconfitta nell’Euroderby, il Milan va ko anche al Picco di La Spezia dove i padroni di casa si impongono per 2-0 grazie ai gol nella ripresa di Wisniewski al ...