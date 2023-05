(Di sabato 13 maggio 2023) Asmir, ex portiere rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla prestazione delcontro l'Inter

Milan, Begovic: “Tutto quello che poteva andare storto è andato storto” Pianeta Milan

Asmir Begovic, portiere del Milan per cinque mesi nel 2020, è stato intervistato in esclusiva da MilanNews.it per parlare di chi è stato il giocatore più migliorato ...Asmir Begovic, portiere del Milan per cinque mesi nel 2020, ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it del suo ex compagno Rafael Leao: "Rafa era giovanissimo ai ...