Milan a Picco 2 - 0 contro lo Spezia Salernitana ok con super Candreva

Lo Spezia batte 2 - 0 ilin un anticipo della 35/a giornata di serie A e mantiene vive le speranze di salvezza, mentre ... Il match alè stato deciso dalle reti di Wisniewski al 30' ed ...LA SPEZIA - Vittoria fondamentale in ottica salvezza per lo Spezia , brutto stop nella corsa alla prossima Champions League per il. Questo il verdetto del, dove i liguri di Semplici battono 2 - 0 i rossoneri di Pioli con le reti di Wisniewski (75') e Salvatore Esposito (85'). La squadra di Pioli resta fuori dalle ...Il match valido per la 35esima giornata di Serie A tra Spezia e: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo stadio, Spezia esi affrontano nel match valido per la 35esima giornata di Serie ...

Milan a Picco, lo Spezia si conferma bestia nera dei rossoneri: 2-0 e la Champions si allontana TUTTO mercato WEB

Il Milan crolla in casa dello Spezia e si complica la corsa a un posto in Champions League, a tre giorni dall'EuroDerby di ritorno con l'Inter. Al termine del match del Picco, il tecnico rossonero ...Doveva essere la settimana più importante dell'anno per il Milan di Stefano Pioli, invece questi giorni si stanno trasformando in un incubo. Dopo il forfait di Leao per l'andata dell'Euroderby contro ...