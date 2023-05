13 Maggio 2023 Settimana all'insegna delleistituzionali, la questione prima o poi doveva arrivare, per il Presidente Meloni era parte ...con il Messico un SUV piomba sulla folla di...Meloni,e altreZona rossa, Lamorgese difende Conte. Schillaci antifumo Inflazione, Istat: a febbraio i prezzi scendono dal 10 al 9,2%. Ma il carrello della... La flessione è frutto ......i sorteggiati sono chiamati a discutere e fornire proposte sul tema dell' integrazione dei... nonché le divisioni partitiche, rallentano le. Leggi l'articolo completo su FQ MillenniuM ...

Migranti, riforme, Ucraina: tutte le contraddizioni di Schlein in tv ilGiornale.it

"In Italia stiamo passando da un sistema di accoglienza a uno di detenzione per i richiedenti asilo. Il Dl Cutro è peggio dei 'decreti Salvini'" ...Vengono presi in considerazione i fattori ambientali – e quindi anche il contatto con determinati batteri – perché sembra che le cause del Parkinson siano genetiche solamente nel 10-15% dei casi Il Pa ...