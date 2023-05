Michele Bravi e Giuseppe Giofrè sono fidanzati? Il ballerino risponde al gossip

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 13 maggio 2023)stanno insieme: questo è uno deiche si è fatto più incalzante negli ultimi giorni. L’indiscrezione però non sarebbe vera e a mettere i puntini sulle ‘i’ è stato proprio uno dei due diretti interessati La notizia ovviamente è diventata virale eha voluto chiarire la situazione. “In riferimento a varie notizie che sto leggendo, vorrei solo chiarire che tra me ec’è solo ed esclusivamente una bella amicizia e tanta stima reciproca”, ha scritto ile giudice di Amici. A far sperare i fan dei due giudici che tra loro fosse scattata la scintilla le recenti dichiarazioni dia Verissimo riguardo la sua vita ...