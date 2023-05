Meteo Roma del 13-05-2023 ore 06 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 13 maggio 2023)venerdì trovati l’ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo instabile con piogge sparse su tutte le regioni neve sulle Alpi oltre 1700 1900 metri al pomeriggio instabilità con precipitazioni sparse più asciutto sulla Liguria in serata si rinnovano condizioni di maltempo concedi numero di piogge sparse più asciutto su Liguria Nordest Quota neve rialzo fin verso i 2100 metri al centro al mattino locali piogge tra Toscana Umbria e Lazio asciutto altrove con Cieli poco nuvolosi al pomeriggio numero di te non mento con piogge sparse su tutte le regioni in serata ancora maltempo con piogge diffuse e temporali sparsi al sud Al mattino piogge sparse sulle Isole maggiori e Calabria asciutto Altrove di poco irregolarmente nuvolosi al pomeriggio nuvolosità in aumento con piogge in estensione anche a Campagna Basilicata in serata tempo instabile con ...