Meta-Siae | la musica torna su Instagram e Facebook

(Di sabato 13 maggio 2023) Grazie a un accordo transitorio con“A seguito di un accordo transitorio firmato tra le parti, sulle piattaforme social di”, società madre di, “si tornerà ad ascoltare latutelata da”. Lo comunica la stessa Società italiana degli autori ed editori in una nota nella quale “esprime soddisfazione per questo risultato, cercato e raggiunto, ma rimane comunque impegnata a tutelare gli interessi dei suoi iscritti, continuando a lavorare instancabilmente per raggiungere un accordo definitivo e duraturo improntato all’equità e alla trasparenza, così come chiede anche la Direttiva europea sul Copyright. Si impegna inoltre a portare avanti le negoziazioni nel rispetto delle decisioni e delle misure cautelari dettate dall’Agcm”. L’annuncio del mancato rinnovo dell’accordo era ...

