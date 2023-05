Messina | nasconde in casa il cadavere del coinquilino per intascare la pensione

Il macabro ritrovamento Tutto è iniziato quando il 50enne, proprietario dell'appartamento, è stato fermato per strada dalla polizia e identificato nel rione di Bordonaro di. I controlli si sono poi spostati all'interno dell'appartamento, dove in camera da letto è stato trovato il cadavere di un uomo di 66 anni morto da almeno 8 mesi. La vittima, identificata come ...Il corpo di un uomo di 66 anni, originario della Calabria, morto da almeno otto mesi è stato trovato dalla polizia nell'abitazione di un 50enne nel rione Bordonaro di. La vittima era originaria di Melito di Porto Salvo ed era destinatario di un'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Reggio Calabria perché doveva scontare una condanna a cinque anni di ...Questa potrebbe essere la motivazione che ha spinto un 50enne dia non denunciare il decesso di Ferdinando Testa. Il cadavere del 66enne, originario di Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria), è stato trovato dalla polizia durante un controllo. Il ...

Il caso - Messina, nasconde il cadavere di un pregiudicato calabrese in casa: indagato un 50enne

L'uomo deceduto era stato condannato dal Tribunale di Reggio Calabria a 5 anni di carcere: disposta l'autopsia per chiarire le cause della morte ...Da un primo esame esterno sul corpo di Fernando Testa, latitante reggino trovato morto, non sembra che quest'ultimo abbia subito violenza ...