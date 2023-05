Messina-Gelbison oggi in tv | canale | orario e diretta streaming ritorno playout Serie C 2022 2023

(Di sabato 13 maggio 2023)sarà visibilein tv: ecco le informazioni sudeldeidi. Nel girone C arriva l’ora della verità per i campani e per i siciliani. Questi ultimi possono ribaltare il ko per 1-0 dell’andata con una vittoria con qualsiasi punteggio, mentre per salvarsi gli ospiti hanno due risultati su tre contro i peloritani. Chi vincerà? Si parte alle ore 15 di sabato 13 maggio,tv esu Eleven Sports, disponibile anche su Dazn. SEGUI LASportFace.

IL PROGRAMMA: ore 15 (and. 0 - 1) Mantova - Albinoleffe: ore 17 (and. 0 - 1) Alessandria - Sandonato: ore 17.30 (and. 2 - 1) Sangiuliano - Triestina: ore 17.30...Cagliari - Palermo Como - Ternana SPAL - Parma Sudtirol - Cittadella Venezia - Perugia 16.15 Frosinone - Genoa SUPERCOPPA LEGA PRO 18.30 Reggina - Catanzaro PLAYOUT LEGA PRO 15.00...... LA7 e TIMVISION 15.00 Salernitana - Atalanta (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)(Playout Serie C) - ELEVEN SPORTS e ONEFOOTBALL Cagliari - Bologna (Campionato Primavera)...

Messina-Gelbison, 3000 biglietti venduti: domani botteghini dello stadio aperti dalle 10.30 Gazzetta del Sud - Edizione Messina

Si gioca alle 15 al “Franco Scoglio” contro la Gelbison che ha vinto (1-0) l’andata dei playout. Attesi oltre 4000 spettatori. Raciti: «Vincendo saremmo salvi, questa è l’unica cosa che conta arrivati ...Si conoscerà oggi il nome delle squadre che dovranno salutare la Serie C, destinazione quarta serie. Andranno infatti in scena le gare di ritorno dei play out. Si giocheranno le partite Alessandria-Sa ...