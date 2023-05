Messi | parla il presidente dell’Al-Hilal | “Non chiedetemi nulla a riguardo”

(Di sabato 13 maggio 2023) “Nondi, non dirò niente. Se esce qualcosa dal nostro ufficio stampa, lo capirete”. Lo dice ildel club saudita Al-, Fahd Bin Nafel, che ha rifiutato di commentare la possibilità di raggiungere un accordo con Lionel. In un’altra intervista in campo, mentre la folla gridava “”, Bin Nafel ha detto: “Il gruppo è più importante per me di un giocatore. Qualsiasi stella che viene qui deve sapere che siamo un grande club. Il nostro obiettivo è migliorare (la squadra). Se ti concentri su una persona, perdi il gruppo”, ha aggiunto. SportFace.

...di cui non sioramai da più di 30 anni. Mi pare fin troppo evidente che una Regione dove i 3/4 del prodotto interno lordo provengono dai servizi e poco più di 1/4 dai settori produttivi......di cui non sioramai da più di 30 anni. Mi pare fin troppo evidente che una Regione dove i 3/4 del prodotto interno lordo provengono dai servizi e poco più di 1/4 dai settori produttivi...'Il Governo di Giorgia Melonitanto di natalità e famiglie ma rischia di perdere i 4,6 miliardi di euroa disposizione dal Pnrr per la realizzazione di 2.190 nuove strutture tra asili nido e scuole materne su tutto il ...

Messi, parla il padre: "Nessun accordo con l'Al Hilal, sono solo fake ... Adnkronos

Ieri mattina due collaboratori di Jorge Mendes, il suo storico procuratore, erano a Trigoria per parlare con il tecnico Il futuro però può attendere: testa a giovedì ...Dopo aver salutato il Barcellona diverse stagioni fa per approdare al Paris Saint Germain, per delle cifre record, Lionel Messi adesso ha l'opportunità di diventare lo sportivo più ricco al mondo ...