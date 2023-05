Meloni | «Scommettiamo sulla vittoria dell’Ucraina» Mattarella | «Pienamente al vostro fianco» Ora l’incontro con il Papa

(Di sabato 13 maggio 2023) Il presidente ucraino in visita in una Roma blindata a più di un anno dall'inizio del conflitto in Ucraina. Primacon il capo dello Stato. Poi quello con la premier. Nel pomeriggio il faccia a faccia con il

...nazione vuole svolgere un ruolo di primo piano per la ricostruzione economica e per dimostrare chesulla vittoria dell'Ucraina. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia, ......è importante perché alla pace non si può arrivare con nessuna posizione di resa" ha detto. ...la nostra nazione vuole svolgere un ruolo di primo piano per la ricostruzione e che......dimostrare che la nostra nazione vuole svolgere un ruolo di primo piano per la ricostruzione e chesulla vittoria dell'Ucraina", ha dichiarato la presidente del Consiglio Giorgia...

Meloni: "Scommettiamo sulla vittoria di Kiev". Zelensky: "Grazie Giorgia per l'aiuto" (video) Secolo d'Italia

ROMA (ITALPRESS) – “Lungo e proficuo confronto con il presidente Zelensky, che voglio ringraziare per la sua visita veramente importante”. Così il premier Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni alla stam ..."Non smetteremo mai di ripetere che l’Ucraina è vittima di una brutale e ingiusta aggressione". La premier Giorgia ...