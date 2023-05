Meloni rinnova a Zelensky “fermo sostegno Italia a 360 gradi”

L'incontro tra la presidente del Consiglio Giorgiae il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è occasione per ribadire il "fermo sostegno dell'Italia all'Ucraina a 360 gradi, alla sua integrità territoriale, alla sovranità e all'indipendenza di ...Cerca di trovare il lato positivo della profonda crisi delle culle vuote la Premier Giorgia, che nel suo discorso, alla giornata conclusiva degli Stati Generali della Natalità,il suo ...Meta nonl'accordo di licenza con Siae: i brani saranno rimossi. La recplica:... La ... non quelli dei ceti popolari 'Elly Schlein ha i numeri per far vedere i sorci verdi a Giorgia', ...

Meloni rinnova a Zelensky "il fermo sostegno dell'Italia a 360 gradi" Agenzia askanews

La visita, secondo quanto si apprende a Palazzo Chigi, rappresenta un segnale dall'elevato valore simbolico per l'importanza che Kiev assegna ai rapporti ...Si delinea il nuovo profilo dei volti del servizio pubblico dopo che il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla designazione di Roberto Sergio come ...