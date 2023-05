(Di sabato 13 maggio 2023) Roma, 13 maggio 2023 "Quello che oggi gli ucraini stanno facendo lo stanno facendo per l'Europa nel suo complesso. Isonoche vengono fatti per difenderela...

La si può pensare in modo molto diverso rispetto a lui sulla questione, ma così dal mondo ...'solidarietà a Carlo Rovelli bersaglio del regime postfascista e bellicista di Giorgia. ...Viva l', viva l'Italia', ha conclusoNoi abbiamo realizzato una grande conferenza per la ricostruzione dell'con oltre 600 ... Lo ha detto il premier Giorgiaal termine della colazione di lavoro a palazzo Chigi con il ...

Ucraina, la diretta - Zelensky a Roma incontra Mattarella e Meloni. Il capo dello Stato: "Siamo al vostro fianco". Ora ... Il Fatto Quotidiano

AGI/Vista - "Quello che oggi gli ucraini stanno facendo lo stanno facendo per l'Europa nel suo complesso. I loro sacrifici sono sacrifici che vengono fatti per difendere anche la nostra libertà", le p ...AGI/Vista - "L'Italia scommette sulla vittoria dell'Ucraina. A fine febbraio sono stata a Kiev. Noi abbiamo realizzato una grande conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina con oltre 600 imprese ita ...