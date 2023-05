Meloni | con Zelensky rapporto importante per chi ama libertà

(Di sabato 13 maggio 2023) Iltra Italia e Ucraina "èper le nostre nazioni, per la comunità europea, per tutti i popoli che amano la". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, nelle ...

Prima di lasciare lo Stato italiano e varcare le mura vaticane, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e la padrona di casa Giorgia Meloni hanno partecipato a un confronto con la stampa. Sala dei Galeoni, primo piano di Palazzo Chigi. L'incontro tra i due è durato 70 minuti. Poi, alle 14.15, c'è stato il pranzo di lavoro.

Il rapporto tra Italia e Ucraina "è importante per le nostre nazioni, per la comunità europea, per tutti i popoli che amano la libertà". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni alla stampa insieme al presidente ucraino Volodymyr Zelensky al termine di un "un lungo importante proficuo incontro". 

"Continueremo a fornire sostegno, anche militare, perché l'Ucraina possa difendersi" ha dichiarato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al termine dell'incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

13 maggio 2023

Non dimenticheremo mai questo sostegno”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante la conferenza congiunta con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni a Palazzo Chigi."Alla pace si arriverà solo se e quando la Russia cesserà le ostilità". Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al termine dell'incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensk ...