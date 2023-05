Meloni con Zelensky a Palazzo Chigi | “Ucraina allontana la guerra dall’Europa Continueremo ad appoggiare suo ingresso in Ue”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 maggio 2023) “L’Italia sta con l’, che sta combattendo una dura battaglia per la difesa dei valori europei di libertà e di democrazia”, l’“è un avamposto della sicurezza dell’intero continente europeo”. Lo ha detto la premier Giorgia, nel punto stampa con i cronisti organizzato al termine dell’incontro con il presidente ucraino Volodymyr. La presidente del Consiglio ha ribadito come “l’Italia sia sin dall’inizio in prima linea per l’attribuzione all’dello status di candidato all’Unione Europea, e continuerà ad assicurare il suo appoggio e ad accompagnare il paese in questo processo”. Il presidente Ucraino ha poi auspicato che, nonostante la, quest’anno “si pensi ai prossimi passi della discussione ...