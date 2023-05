Meloni a Zelensky | L' Ucraina è in guerra anche per noi

Dopo l'incontro a Palazzo Chigi con la premier Giorgia, il presidente ucraino Volodymyr, oggi a Roma, si è diretto in Vaticano per essere ricevuto da Papa Francesco. 'La ringrazio per questa visita', ha detto il pontefice accogliendo ...... non lo dimenticherò mai", così Volodymir, presidente dell'Ucraina, al termine dell'incontro bilaterale a Palazzo Chigi con la presidente del Consiglio Giorgia. "Forse qualcuno non si ...Sergio Mattarella, aprendo l'incontro conha affermato: 'Per l'Italia è un onore averla ... L'INCONTRO CON LA PREMIER- Alle 13, poi il presidente ucraino è arrivato a Palazzo Chigi per ...

(Agenzia Vista) Roma, 13 maggio 2023 'L'Italia scommette sulla vittoria dell'Ucraina. A fine febbraio sono stata a Kiev. Noi abbiamo realizzato ...“ La ringrazio per questa visita”. Il Papa, appoggiato a un bastone, ha accolto con queste parole il presidente ucraino Zelensky prima di iniziare il faccia a faccia nell’Auletta Paolo VI. All’ingress ...