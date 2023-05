Meloni a Zelensky | Il sacrificio dell' Ucraina per la libertà

(Di sabato 13 maggio 2023) "L'Italia è stato uno dei Paesi che ha puntato" subito sullo status di candidato di Kiev all'ingresso nell'Unione europea, ilè quello di difendere la. Quello che stanno facendo lo stanno facendo per noi". Così la premier Giorgiadopo l'incontro con il presidente ucraino Volodymyr, incontro avvenuto a Roma.Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

(Adnkronos) – "Noi scommettiamo sulla vittoria dell'Ucraina. Il mio amico Volodymyr Zelensky è qui e questo è un segno di un'Ucraina che scommette sul futuro di un'Italia protagonista in un avvenire c ...(Adnkronos) – Non dimenticheremo mai l'aiuto dell'Italia. Ad affermarlo il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel corso di un punto stampa a Palazzo Chigi con la premier, Giorgia Meloni: "Grazie