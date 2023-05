Meloni a Zelensky | da Italia supporto per una pace giusta

(Di sabato 13 maggio 2023) L', in raccordo con i principali Alleati, continuerà a fornire ilnecessario, anche militare, affinché si arrivi a una "" per l'Ucraina, che potrà esserci "solo se la Russia ...

L'incontro tra la premier Giorgia Meloni e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, a quanto si apprende, sarà l'occasione per ribadire il fermo sostegno dell'Italia all'Ucraina a 360 gradi. Una calorosa stretta di mano. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni accoglie nel cortile di palazzo Chigi Volodimir Zelensky. Subito dopo gli onori il pranzo di lavoro con una ristrettissima cerchia di persone. I due si sono già incontrati due volte.

Zelensky oggi a Roma: incontri con Mattarella, Papa Francesco e Meloni Adnkronos

Vorrei abbracciare gli italiani uno a uno per il sostegno che ci è stato continuamente offerto a tutti i livelli e che non è mutato con i governi (Draghi e Meloni, ndr). Abbiamo con l’Italia valori ...L'Italia, in raccordo con i principali Alleati, continuerà a fornire il supporto necessario, anche militare, affinché si arrivi a una pace giusta per l'Ucraina, che potrà esserci solo se la Russia ces ...