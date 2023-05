Meloni a Zelensky | “Aiuto a Kiev fino a una pace giusta” Il saluto a Mattarella Poi il Papa

Leggi su firenzepost

(Di sabato 13 maggio 2023) "Sono qui per ringraziare l'Italia. Vorrei abbracciare gli italiani uno a uno per il sostegno che ci è stato continuamente offerto a tutti i livelli e che non è mutato con i governi (Draghi e). Abbiamo con l'Italia valori comuni. Noi siamo per la, la nostra vittoria è la. Siamo aperti a tutti i contributi internazionali ma la guerra la stiamo subendo sul nostro territorio e ladeve prevedere la giustizia su tutto il nostro territorio". Poi il presidente ucraino ha incontrato Giorgiaa Palazzo Chigi. La Premier è stata telegrafica ma assai incisiva: "L'Italia aiuterà l'Ucrainaa una