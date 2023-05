Meloni a Zelensky | ' aiuti militari fino a una pace giusta'

L'incontro tra la premier Giorgiae il presidente ucraino Volodymyr, a quanto si apprende, sarà l'occasione per ribadire il fermo sostegno dell'Italia all'Ucraina a 360 gradi, alla ...Ore 13:12 - L'incontro tra la premier Giorgiae il presidente ucraino Volodymyr, a quanto si apprende, sarà l'occasione per ribadire il fermo sostegno dell'Italia all'Ucraina a 360 ...L'incontro tra la premier Giorgiae il presidente ucraino Volodymyr, a quanto si apprende, sarà l'occasione per ribadire il fermo sostegno dell'Italia all'Ucraina a 360 gradi, alla ...

Zelensky oggi a Roma: incontri con Mattarella, Papa Francesco e Meloni Adnkronos

Vorrei abbracciare gli italiani uno a uno per il sostegno che ci è stato continuamente offerto a tutti i livelli e che non è mutato con i governi (Draghi e Meloni, ndr). Abbiamo con l’Italia valori ...L'Italia, in raccordo con i principali Alleati, continuerà a fornire il supporto necessario, anche militare, affinché si arrivi a una pace giusta per l'Ucraina, che potrà esserci solo se la Russia ces ...