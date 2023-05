Matteo Messina Denaro | i pizzini del boss nel podcast di Open | «Mafioso? Lo ritengo un onore» – Il video

Leggi su open.online

(Di sabato 13 maggio 2023) Nella terza puntata di Radici, ildisulla storia di, si parla di. Ovvero dei bigliettini scritti a mano e ripiegati fino all’inverosimile con cui uncomunica con i suoi affiliati. Nella vicenda dell’arresto dell’Ultimo dei Corleonesi ihanno svolto un ruolo fondamentale. Perché è grazie a un pizzino che ‘U Siccu è finito nelle mani delle forze dell’ordine. Ma anche grazie aipossiamo comprendere la mentalità del. In uno datato dicembre 2013 e indirizzato alla sorella Patrizia e al nipote Francesco, nel frattempo finiti in carcere per averlo aiutato,scrive che «essere ...