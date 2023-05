Mattarella incontra Zelensky “La pace non deve essere una resa”

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 13 maggio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Per l'Italia è un onore averla qui a Roma. Sono lieto dirla nuovamente dopo il nostro incontro di oltre tre anni addietro, anche se la condizione che voi state affrontando è ben diversa. Noi siamo pienamente al vostro fianco, benvenuto presidente”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio, aprendo l'incontro al Quirinale con il presidente ucraino Volodymyr.“Riconfermo il pieno sostegno dell'Italia all'Ucraina sul piano degli aiuti militari, finanziari, umanitari e della ricostruzione, sul breve e lungo termine – ha sottolineatosecondo quanto si apprende da fonti del Quirinale -. Sono in gioco non solo l'indipendenza e l'integrità territoriale dell'Ucraina, ma anche la libertà dei popoli e l'ordine internazionale”. Per il capo dello Stato “la ...