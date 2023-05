Mattarella e Meloni ribadiscono a Zelensky il sostegno italiano

... in pieno accordo con la linea espressa dal Capo dello Stato Sergio. A quanto si apprende, nel faccia a faccia con Zelensky,ha manifestato la vicinanza del popolo italiano a ...leggi anche Ecco come finirà la guerra in Ucraina: il piano degli Usa che non piacerà a Zelensky Al tempo stesso siache Giorgiahanno ribadito e ribadiranno la totale vicinanza al ...Incontro il presidente della Repubblica Italiana Sergio, il presidente del Consiglio Giorgiae Papa Francesco. Una visita importante per avvicinarsi alla vittoria dell'Ucraina'. Lo ...

Zelensky a Roma: «L'Italia è dalla parte giusta». Pranzo a Palazzo Chigi con Meloni. Mattarella: «Siamo al vos ilmessaggero.it

Il presidente ucraino è a Roma. Prima la visita al Quirinale, poi il pranzo a Palazzo Chigi, nell'attessa dell'incontro col Papa. "Siamo pienamente al vostro fianco", dice il capo dello stato.Home Cronaca Zelensky incontra Mattarella e Meloni: “L’Italia è dalla parte giusta in questa guerra” – VIDEO Terminato l’incontro con Sergio Mattarella, e le rispettive delegazioni, Volodymyr Zelensky ...