Mattarella a colloquio con Zelensky | «Siamo pienamente al vostro fianco»

(Di sabato 13 maggio 2023) Il presidente ucraino inizia la sua visita in una Roma blindata a più di un anno dall'inizio del conflitto in Ucraina

Così il capo dello Stato, ricevendo al Quirinale il presidente ucraino Zelensky. Presente all'incontro il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Tajani. Ale due ...Lo ha detto il presidente Sergioal presidente ucraino Volodymyr Zelensky al tavolo del Quirinale dove si tiene iltra le due delegazioni, italiana e ucraina. .Così il Presidente della Repubblica Sergioha accolto al Quirinale il presidente ucraino Volodymyr Zelensky con il quale ora avrà un. 13 maggio 2023

Zelensky a colloquio con Mattarella: «Visita importante per la vittoria» Il Sole 24 ORE

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è ripartito da questo concetto ... nell'accoglierlo – Ho chiesto di incontrarla nuovamente dopo il nostro colloquio di anni addietro anche se in ...