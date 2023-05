Maternità surrogata | Salvini | ' 600 piazze contro utero in affitto'

In seguito alle polemiche mediatiche nate dalla richiesta di registrazione automatica degli atti di nascita dei bambini nati all'estero da, il clima è tornato ad infiammarsi quasi ..."Quello che ci preoccupa - fa notare Di Maggio - è che gli organizzatori a marzo scorso a Berlino hanno fatto questa stessa fiera in cui si parlava di. Ma in Italia la legge 40 ...Tutto questo è importante anche per non svilire la, non ridurla a un bene di mercato'. Ieri la premier e il Santo Padre sono intervenuti agli Stati generali della Natalità. Quali sono stati ...

Con la scusa dei diritti arcobaleno sdoganano la maternità surrogata La Verità