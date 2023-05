Mastella dà energia… alla Miwa | “Vicina ad un risultato di prestigio | sosteniamola”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 13 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Per i ragazzi dellaEnergia Cestistica Benevento il match in programma domani, alle ore 18, al Palatedeschi è decisivo: in caso di successo contro Marigliano arriverebbe la promozione in B2. Sarebbe undi grandeper la storia del basket sannita: auspico che al Palatedeschi la società del presidente Pasquale Zullo percepisca il calore della città e che un pubblico numeroso sostenga i nostri atleti. Andiamo a canestro e raccogliamo la promozione”, così il sindaco di Benevento Clementevigilia della partita di pcanestro traEnergia Benevento e Pbm Marigliano. L'articolo proviene da Anteprima24.it.