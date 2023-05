Marsiglia | Tudor esagera | “Dopo Messi | Ronaldo | Haaland e Mbappé c’è… Sanchez”

Commenta per primo Alexis Sanchez si è ritrovato aed è stato in questa stagione uno dei punti di forza dell'OM di Igor. Il cileno è in scadenza di contratto a giugno e in Francia sono già partiti i primi tentativi di convincere l'ex ...Igoresalta Alexis Sanchez, punto fermo dell'attacco del suo: le dichiarazioni del tecnico sul cileno Igor, in conferenza stampa, ha così esaltato Alexis Sanchez, punto fermo del suo. LE PAROLE - "È un giocatore chiave per noi. C'è un ...Il contratto di Alexis Sanchez con ilscadrà a giugno e Igor, tecnico della squadra, spera nel rinnovo. Durante la conferenza stampa ha elogiato apertamente le capacità del calciatore: ' È un giocatore chiave per noi. C'è ...

Marsiglia, Tudor esagera su Sanchez: “È il quinto al mondo” Calcio in Pillole

Alexis Sanchez è stato fin qui uno dei punti di forza del Marsigliadi Igor Tudor in questa stagione. Costanza di gioco e rendimento per El Nino Maravilla che si è preso una valanga di complimenti ...Ricevi nel browser le notifiche della tua squadra preferita.