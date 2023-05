Marotta | «Inzaghi allenatore da Inter | futuro non dipende dal Derby»

Leggi su inter-news

(Di sabato 13 maggio 2023) Giuseppesi è esposto chiaramente suldi Simone. L’amministratore delegato nerazzurro ha parlato in questo modo dopo la Milano Football Week.– Giusepperassicura suldell’dell’: «La affrontiamo con la consapevolezza di aver fatto una prestazione di alta qualità che ha portato un risultato di 2-0. Con grande umiltà e i piedi appoggiati per terra sappiamo che nel calcio può capitare di tutto. Dobbiamo avere convinzione e ottimismo sempre con il rispetto dell’avversario. Ildi? Non è legato al risultato delha lavorato bene, c’è stato un momento di difficoltà, ma in questi due anni ha ...