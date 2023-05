Marco Pannone torna in Italia | proseguirà le cure al Policlinico Gemelli | il ragazzo venne aggredito a Londra

(Di sabato 13 maggio 2023) Dopo diversi mesi di battaglie con la diplomazia britannica,fa finalmente ritorno in. Ilha raggiunto il nostro Paese nella giornata di ieri, con un trasporto per pazienti gravi offerto da un volo di Stato., cheriportando seri danni celebrali, verrà assistito nel proseguo della propria degenza presso la struttura romana dellea Roma La famiglia tira un sospiro di sollievo, godendo almeno della vicinanza del figlio in. Sia chiaro, ilha riportato seri danni neurologici nell’aggressione subita ...

Proprio con questa tipologia di comunicazione, lo stessoha espresso felicità per essere tornato nel suo Paese.torna in Italia, il 25enne aggredito a Londra ricoverato al Gemelli. La mamma: 'Grazie allo Stato, pensavamo di non farcela' Ad avvertire i carabinieri è stato lo stesso calciatore, una ...Era stato ridotto in fin di vita, il giovane 25enne di Fondi aggredito a Londra cinque mesi fa mentre usciva dal ristorante in cui lavorava nella capitale inglese. Oggi, con un volo messo a disposizione dallo Stato, è ...

Marco Pannone torna in Italia, il 25enne aggredito a Londra ricoverato al Gemelli. La mamma: «Grazie allo Stat leggo.it

Dopo diversi mesi di battaglie con la diplomazia britannica, Marco Pannone fa finalmente ritorno in Italia. Il ragazzo ha raggiunto il nostro Paese nella giornata di ieri, con un trasporto per pazient ...Mentre lui giocava la semifinale di andata di Conference League, allo stadio Artemio Franchi di Firenze, i ladri sono entrati in casa sua e hanno portato via un borsello contenente mille euro ...