Marco Pannone torna in Italia | il 25enne aggredito a Londra ricoverato al Gemelli La mamma | ' Grazie allo Stato | pensavamo di non farcela'

Era stato ridotto in fin di vita, il giovane 25enne di Fondi aggredito a Londra cinque mesi fa mentre usciva dal ristorante in cui lavorava nella capitale inglese. Oggi, con un volo messo a disposizione dallo Stato, è ...È tornato in Italia. Il giovane aggredito in un pub di Londra è stato trasferito presso l'ospedale Gemelli di Roma.

Marco Pannone torna in Italia, il 25enne aggredito a Londra ricoverato al Gemelli. La mamma: «Grazie allo Stat leggo.it

