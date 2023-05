Marco Mengoni fidanzato? Coinvolto nel gossip con Mahmood

(Di sabato 13 maggio 2023)non ha mai parlato della sua sfera più intima e privata e non ha mai smentito né confermato voci sulla sua presunta omosessualità. Qualche tempo fa il cantante finalista di Eurovision Song Contest 2023 era stato paparazzato in compagnia di un misterioso ragazzo, durante una cena in un ristorante argentino. Un'atmosfera definita romantica e che quindi ha fatto nascere il sospetto del fidanzamento. Qualche giorno dopo, Tabloit.it aveva intercettato nuovamentee il suo accompagnatore durante una spesa tardiva in un supermercato, lontani da occhi indiscreti. Ilha voluto anchecon. Le indiscrezioni sono state molteplici negli ultimi anni, ma da parte dei due artisti totale indifferenza alle voci. ...

Video del giorno, dal vivo a Liverpool per l'Eurovision: migliaia di fan, gli italiani fanno il tifoA rappresentare l'Italia, come noto, saràcon 'Due vite'. A commentare l'evento per l'Italia saranno Gabriele Corsi e Mara Maionchi in diretta su Rai1 a partire dalle ore 21. Tante ...Tutto pronto alla Liverpool Arena per la finale di Eurovision 2023 . A rappresentare l'Italia ci sarà, con una versione riarrangiata di 'Due Vite', il brano con cui ha vinto il festival di Sanremo. In uno show che punta più alla spettacolarizzazione che non alle canzoni, tra piume, ...

Eurovision 2023, la scaletta della finale: quando canta Marco Mengoni Sky Tg24

Tutto pronto alla Liverpool Arena per la finale di Eurovision 2023. A rappresentare l'Italia ci sarà Marco Mengoni, con una versione riarrangiata di "Due Vite", il brano con cui ha vinto il festival ...Per il popolo degli eurovisioner, così come si chiamano i fan e gli esperti della kermesse, è già partito il conto alla rovescia. I fortunati che sono riusciti ad acquistare ...