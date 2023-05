Marco Mazzoli litiga con Paolo Noise | scontro tra amici all' Isola dei Famosi | cosa è successo

Scoppiata una disputa tra il conduttore radiofonicoe un naufrago a Cayo Cochinos: il naufrago ha accusatodi bullismo, ma lui si è difeso spiegando che era soltanto uno scherzo e che non c'è mai stata la volontà di attaccare ...A Cayo Cochinos è scoppiata una litigata tra Gian Maria Sainato ee non sembra esserci il sereno all'orizzonte. Il naufrago appena arrivato ha accusato il conduttore radiofonico di averlo preso di mira in maniera eccessiva e di trattarlo da zimbello. ...Nervi tesi in Honduras. Durante il daytime de L'Isola dei Famosi abbiamo potuto notare il malcontento di Gian Maria Sainato - a sua detta - preso di mira dae Paolo Noise . Isola, Gian Maria "zimbello" die Paolo Nervi tesi in Honduras Andrea Lo Cicero ha suggerito all'amico di reagire: "Devi dirgli che ti hanno rotto i cogl**ni" . ...

Isola dei Famosi, Marco Mazzoli contro il Gf Vip: parole al veleno ILSIPONTINO.NET

Lo speaker Marco Mazzoli parla dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip con Helena Prestes all'Isola dei famosi: 'Noto finzioni' ...Marco Mazzoli litiga con Paolo Noise: “Non pensa alle mie esigenze, l’ho mandato a fan” All’Isola dei famosi 2023 litigano anche Paolo Noise e Marco Mazzoli. Il motivo del contendere Mazzoli ritiene ...