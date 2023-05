Manifestazione sindacati a Milano | “Oltre 40mila in piazza”

I numeri del corteo unitario di Cgil, Cisl e Uil Si è conclusa launitaria deiCgil, Cisl e Uil di Milano. Oltre 40mila, secondo gli organizzatori, i manifestanti scesi in piazza per prendere parte all'iniziativa. Un numero nettamente ...Intervenendo dal palco dellaunitaria deiin corso a Milano, il segretario della Uil Pierpaolo Bombardieri si è invece rivolto alla ministra del Lavoro Marina Elvira ...Quarantamila persone in piazza a Milano per ladi Cgil, Cisl e Uil contro le politiche del lavoro del governo. Lo annunciano gli stessiche sottolineano come alla protesta di oggi siano confluiti lavoratori e pensionati da ...

Manifestazione sindacati a Milano, Landini: "In Italia primato europeo della precarietà" Sky Tg24

La manifestazione unitaria decisa dai sindacati per protestare contro le politiche economiche, sociali e occupazionali del governo, ha superato, come riferito dai sindacati confederali, numericamente ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...