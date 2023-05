Manifestazione sindacati a Milano | Oltre 40mila in piazza

... e il commissario pensa che il fisico userà la kermesse per parlare di altro e non vuole attirare polemiche sulla. "Perché Rovelli era lì", Mentana rivela il giochetto dei'...Dopo la grandedel 6 maggio scorso a Bologna, questa mattina, sabato 13 maggio, isi sono dati appuntamento a Milano presso l'Arco della Pace. In tantissimi hanno risposto ...Landini, dopo aver partecipato alladeicontro il Governo , aveva deciso di far visita ai giovani che da settimane stanno protestando contro il caro affitti . Prima l'...

Manifestazione sindacati a Milano, Landini: "In Italia primato europeo della precarietà" Sky Tg24

Dopo la contestazione, Landini ha provato ad avere non riuscendoci un momento di confronto con uno dei contestatori, sottolineando in particolare di "non ...Nella giornata di oggi, sabato 13 maggio, il segretario della Cgil Maurizio Landini è stato contestato da alcuni studenti che ha incontrato ...