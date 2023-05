(Di sabato 13 maggio 2023) (Adnkronos) – Si è conclusa launitaria deiCgil, Cisl e Uil di, secondo gli organizzatori, i manifestanti scesi inper prendere parte all’iniziativa. Un numero nettamente superiore rispetto allache si è tenuta sabato scorso a Bologna. In questa occasione, sottolineano gli organizzatori, i partecipanti sono arrivati da tutto il Nord Italia. LANDINI – “Io credo che un giovane che rifiuta di lavorare, sottopagato a 1000 euro, fa bene” ha detto il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, parlando ai giornalisti alla partenza del corteo di apertura dellaunitaria dei. “Un giovane – dice Landini- non può ...

Manifestazione sindacati a Milano: "Oltre 40mila in piazza" Adnkronos

Per il leader della Cgil Maurizio Landini i giovani fanno bene a rifiutare condizioni "inaccettabili". "Applicate bene i contratti e vedrete che accetteranno di lavorare", dice il leader della Uil Bom ...Sul tema del lavoro, il segretario generale della Cgil Maurizio Landini ha affermato che "il livello di precarietà che c'è in Italia non c'è in nessun altro Paese europeo". Intervenendo alla manifesta ...