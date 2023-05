Mancini via dalla Nazionale italiana | c’è l’annuncio | decisione definitiva

Leggi su rompipallone

(Di sabato 13 maggio 2023) Il commissario tecnico dellaha parlato tra le altre cose del suo futuro e di un possibile addio alla. Nel mondo del calcio, i nomi dei grandi allenatori sono spesso associati a speculazioni e voci di un possibile futuro incarico in un club prestigioso. Tra i nomi di possibili tecnici che a breve potrebbero dare il via al valzer delle panchine si è fatto anche quello di Roberto. Il commissario tecnico dell’Italia ha però subito deciso di porre fine a tutte le speculazioni, confermando il suo impegno esclusivo nei confronti della. Dopo aver guidato l’Italia alla vittoria del campionato europeo nel 2020,ha dovuto subire lo smacco della mancata qualificazione ai Mondiali in Qatar dello scorso inverno. La ...