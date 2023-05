Manchester City e Dsquared2 non sentono la crisi dei 7 anni

Leggi su gqitalia

(Di sabato 13 maggio 2023)continuano la loro partnership. Il legame tra la squadra inglese e il brand milanese dura ormai da setteed è in uscita una nuova capsule collection. Ilè una delle squadre più importanti non solo della Premier League ma anche della Champions League, sarà infatti impegnata la prossima settimana per la semifinale di ritorno della competizione europea contro i campioni in carica del Real Madrid. I Blues dimai come quest'anno si ritrovano una squadra piena di campioni: oltre a De Bruyne, Philip Foden e Jack Grealish, in questa stagione si è aggiunto il fuoriclasse norvegese Erling Haaland che sta registrando sempre nuovi record per l'incredibile numero di goal che sta realizzando. Il team sarà guidato da Pep ...