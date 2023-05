Mamma o papà? | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi su tpi

(Di sabato 13 maggio 2023)?: trama, cast e streaming delsu Canale 5 Stasera, sabato 13 maggio 2023, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda?,del 2017 diretto da Riccardo Milani. È il remake delfrancese Papa ou Maman (2015). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Nicola e Valeria sono una coppia e vivono a Treviso; hanno una bella casa, ottimi lavori e tre figli, ma dopo quindici anni di matrimonio scoprono di non essere più innamorati l’uno dell’altra e decidono di divorziare pacificamente. Raggiunto un accordo sulla separazione, entrambi ricevono un’allettante proposta di lavoro all’estero, ma non sanno come regolarsi con i figli. Valeria accetta inizialmente di restare a casa; quando scopre che il marito ha una relazione con una ...