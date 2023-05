Maltratta il padre per futili motivi | un arresto a Napoli

(Di sabato 13 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn 50enne napoletano con precedenti di polizia è stato arrestato permenti in famiglia, lesioni personali dolose e resistenza a pubblico ufficiale, oltre ad essere denunciato per porto d’armi od oggetti atti ad offendere. Ad intervenire – su segnalazione di una lite in strada – sono stati gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale su disposizione della Centrale Operativa, in via Al Chiaro di Luna. I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato un uomo che, brandendo un coltello, stava strattonando una persona anziana facendola cadere a terra per poi allontanarsi alla loro vista e rientrare nella propria abitazione. Gli operatori lo hanno raggiunto e, non senza difficoltà, bloccato e disarmato; inoltre, hanno accertato che lo stesso era il figlio del signore anziano che aveva aggredito, come in altre occasioni, per ...

Napoli - Maltratta il padre, fermato 50enne Torrechannel

