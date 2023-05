Maltempo sull' Italia | ancora allerta domenica 14 maggio | le regioni coinvolte

(Di sabato 13 maggio 2023) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - Prosegue l'meteoper domani,14a base dei fenomeni in atto e previsti, la Protezione civile ha valutatorossa e arancione su parte dell'Emilia–Romagna. È stata inoltre valutatagialla in Veneto, Lombardia, Lazio, Abruzzo, Campania, Molise,'intero territorio dell'Umbria e sui restanti settori dell'Emilia-Romagna. Un'ampia area depressionaria, con centro d'azione posizionato tra Francia e Sardegna, caratterizza infatti le condizioni'area Mediterranea, innescando un flusso di correnti sud-occidentali caldo-umide in risalita dal Nord-Africa verso i Balcani, determinando un primo peggioramento delle condizioni meteorologiche su ...

'Italia, tornano pioggia e freddo Fino al 20 maggio, il Mediterraneo centrale e la nostra penisola saranno preda di altre perturbazioni e vortici ciclonici a causa della mancanza di alte ...In ragione delle vulnerabilità ancora in atto dopo ildei giorni scorsi, per la giornata di domani è stata emessa un'allerta rossa per criticità idraulica sulle zone centro - orientali della ...In ragione delle vulnerabilità ancora in atto dopo ildei giorni scorsi, per la giornata di domani è stata emessa un' allerta rossa per criticità idraulica sulle zone centro - orientali ...

Meteo - Il maltempo si accanisce sull'Italia, ancora piogge in arrivo: ecco l'allerta della Protezione Civile Centro Meteo italiano

Prosegue l’allerta meteo sull’Italia per domani, domenica 14 maggio. Sulla base dei fenomeni in atto e previsti, la Protezione civile ha valutato allerta rossa e arancione su parte dell’Emilia–Romagna ...Bloccato anche il transito delle auto. Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco nel corso della notte fino alla rimozione del fusto che bloccava lo scorrere delle acque del canale ...