Maltempo non finisce | ci aspettano altri 15 giorni di pioggia

(Di sabato 13 maggio 2023) iLMeteo.it: maggio da record, anticiclone assente Ilsull’Italia non dà tregua. E’ scomparso l’anticiclone responsabile del caldo anomalo di tutto il 2022, spiegano gli esperti del sito www.iLMeteo.it: “Una buona notizia per molti, arrivano piogge contro la siccità e temperature fresche per almeno 15, una brutta notizia per i vacanzieri e per gli amanti del sole”. Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma l’assenza del grande protagonista del 2022, il Cammello, come viene definito in gergo meteorologico l’anticiclone subtropicale nordafricano. Al momento troviamo un campo di alta pressione, di origini ovviamente diverse, sulla Scandinavia, mentre sul Mediterraneo scorrazzano perturbazioni e una serie di cicloni. La tendenza indica la possibilità di restare senza anticiclone africano almeno fino alla fine del mese, ...