Maddalena Svevi | chi è il nuovo fidanzato famoso | dopo Mattia

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 13 maggio 2023) Nella casetta di Amici di Maria De Filippi ogni anno sbocciano gli amori tra i ragazzi, che li aiutano ad affrontare la solitudine lontani da casa. Uno di essi in questa edizione è quello nato traZenzola; amore che si è concluso poco prima di Natale e che pare abbia causato grande sofferenza nel ragazzo. Soprattutto negli ultimi giorni,aver ascoltato una chiacchierata tra la sua ex e Benedetta, che era un’allieva e pur non essendo più in gara è stata assunta per ballare in coppia proprio con lui. La chiacchierata è stata fatta ascoltare a, che è rimasto molto deluso dalle parole scaturite dalla sua ballerina: “Lui è molto fortunato perché è bello e le ragazzine si innamorano di lui. Non fa nulla per farsi amare. Gli autori devono inventarsi i daytime su di ...