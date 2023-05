Ma se lo ha fatto fuori un suo amico! | Carlo Rovelli accusa | Guido Crosetto lo inchioda | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 13 maggio 2023) Accade che il fisico, il quale dal palco del Concertone del primo maggio aveva attaccato in modo violentissimo, vengadalla Fiera del Libro di Francoforte, dove era atteso un suo intervento. E subito Pd e M5s hanno messo in relazione lo stop a quanto accaduto a Roma, gridando alla censura. Peccato che le cose non siano esattamente andate così. A spiegare l'accaduto è, su Facebook, dove tira in ballo: "L'Italia mi ha chiesto di rappresentarla alla cerimonia di apertura della Fiera del Libro di Francoforte, ma siccome ho osato criticare il ministro della Difesa, il mio intervento è stato cancellato". Lo stop, aggiunge, è arrivato con una lettera di Riccardo Franco Levi, commissario straordinario ...